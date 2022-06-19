Fransa’da parlamento seçimlerinin ikinci turu: Macron genel seçimlerde çoğunluğu almayabilir

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu bugün gerçekleşiyor. Yaklaşık 48,7 milyon seçmen, Ulusal Meclis'te görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında. Ancak mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk defa, mecliste çoğunluğu elde edememe riski bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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