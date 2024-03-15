Fransa’da ölümlü kazanın yeni görüntüsü! Fransa polisi kazaya ilişkin yanlış bilgi verdi

Fransa'da polis, karşı şeritten gelen bir Scooter'a çarparak sürücüyü öldürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasından önce kazanın kovalamaca sonucu meydana geldiği belirtilmişti. Ancak görüntülerin servis edilmesiyle, Fransız polisinin kazaya ilişkin sahte bilgi verdiği ortaya çıktı. Polisin bu tutumu, Fransa’da tepkilerin odağında.

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