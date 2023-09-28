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Fransa’da öğrenciler Meclis önüne çadır kurdu! Öğrencilerden barınma protestosu

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 16:51
Fransa'da barınma koşullarını ve yüksek fiyatları protesto eden öğrenciler Meclis önüne çadır kurdu. "Sokaktaysam, eğitimime devam edemem" yazılı pankartlar açan öğrenciler, Macron yönetimini acilen harekete geçmeye çağırdı.
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