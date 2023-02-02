02 Şubat 2023, Perşembe
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Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor
Fransa'nın başkenti Paris'te artan enflasyon nedeniyle yemeğe para ayıramayan öğrenciler gecenin bir vakti dondurucu soğukta aşevinin önündeki 1000 kişilik kuyrukla beklerken görüldü. Fransız yerel medyasına açıklama yapan pek çok öğrenci genelde akşama kadar hiçbir şey yemediğini ve karnını yemek yardımıyla doyurduğunu ifade etti.