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Fransa’da Nahel protestoları! Tansiyon yükseliyor

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 12:31
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestolarda 994 kişi daha gözaltına alındı. Gazeteci Halime Kökçe ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç, Fransa'da yaşananları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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