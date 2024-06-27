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Fransa'da kritik seçim! Pazar günü yapılacak erken genel seçimde nasıl bir sonuç çıkar?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.06.2024 15:22
Fransa'da pazar günü erken genel seçim var. Anketlerde Macron'un partisi ikinci sırada görünüyor. Anketlere göre aşırı sağın kazanma ihtimali yüksek. Ülke kaosa sürüklenir mi? Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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