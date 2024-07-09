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Fransa'da koalisyon hesapları! Erken seçim sonrası koalisyon stratejileri şekillenmeye başladı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.07.2024 11:48
Güncelleme:09.07.2024 11:48
Fransa'da sandıktan sol ittifak birinci çıktı. Ancak 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi. Sonuçlar Fransız siyaseti için birden fazla senaryoyu gündeme getirirken ülkede siyasi bir belirsizlik hakim. Peki hangi senaryolar konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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Fransa’da koalisyon hesapları!
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