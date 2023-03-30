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Fransa'da kaos bitmiyor! Ülkede ikinci el internet sitelerinde akaryakıt satışı başladı

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 14:44
Fransa'da emeklilik reformuna tepkiler ve akaryakıt krizi sürüyor. İkinci el sitelerinde ise akaryakıt satışı başladı. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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İkinci el internet sitelerinde akaryakıt satışı
İkinci el internet sitelerinde akaryakıt satışı
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