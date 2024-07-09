Fransa'da hükümet kurulabilecek mi? Macron aşırı solu dışlayacak mı?

Fransa'yı erken seçime götürdüğü için ulusun kaderi ile kumar oynamakla suçlanan Cumhurbaşkanı Macron, seçimin en büyük kaybedeni oldu. Hiçbir parti veya ittifakın tek başına iktidar olamadığı Fransa'da ise tam bir siyasi belirsizlik hakim. Peki hangi senaryolar konuşuluyor? Siyaset Bilimci Dr. Yaşar Demir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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