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Fransa'da hükümet belirsizliği! Macron hükümeti kurma görevini sol ittifaka vermiyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 13.07.2024 13:49
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta yapılan seçimin ardından hükümeti kurmaya bir türlü yanaşmıyor. Yeni başbakan belirsizliği sürerken Fransa'da teknokrat hükümet ihtimali konuşuluyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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