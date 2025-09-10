10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Fransa’da “Her Şeyi Durdur” protestoları! Polisin sert müdahalesi sonrası 200 gözaltı
Fransa’da Her Şeyi Durdur protestoları! Polisin sert müdahalesi sonrası 200 gözaltı

Fransa’da “Her Şeyi Durdur” protestoları! Polisin sert müdahalesi sonrası 200 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 13:14
Güncelleme:10.09.2025 13:15
Fransa’da hükümetin çökmesi ve siyasi kaos sonrası sosyal medyada örgütlenen “Her Şeyi Durdur” protestocuları sokağa indi. Kemer sıkma politikalarına karşı toplanan insanlar Macron’a tepki gösterirken polisin sert müdahalesi sonrası 200’den fazla kişi gözaltına alındı. Detayları Fransa’da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’da Her Şeyi Durdur protestoları! Polisin sert müdahalesi sonrası 200 gözaltı
Ünlü yıldızlar katil İsrail ile çalışmayı reddediyor
Ünlü yıldızlar katil İsrail ile çalışmayı reddediyor
Türk aktivist A Haber’de
Türk aktivist A Haber’de
Fransa’da Her şeyi durdur protestoları!
Fransa’da “Her şeyi durdur” protestoları!
Fransa’da bugün her şey duracak!
Fransa'da bugün her şey duracak!
Katar saldırıyı nasıl fark etmedi?
Katar saldırıyı nasıl fark etmedi?
NATO üyesi Polonya Rus İHA’larını düşürdü
NATO üyesi Polonya Rus İHA'larını düşürdü
Sel felaketi: 2 ölü! Yüzlerce kişi tahliye edildi
Sel felaketi: 2 ölü! Yüzlerce kişi tahliye edildi
Uyuşturucu yüklü tekne böyle imha edildi
Uyuşturucu yüklü tekne böyle imha edildi
Fransa’da bugün her şey duracak
Fransa’da bugün “her şey duracak”
Fransa’da sokak protestoları başlıyor!
Fransa'da sokak protestoları başlıyor!
Polonya ilk kez savaşa dahil oldu
Polonya ilk kez savaşa dahil oldu
Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de
Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de
Daha Fazla Video Göster