10 Eylül 2025, Çarşamba
Fransa’da “Her Şeyi Durdur” protestoları! Polisin sert müdahalesi sonrası 200 gözaltı
Fransa’da hükümetin çökmesi ve siyasi kaos sonrası sosyal medyada örgütlenen “Her Şeyi Durdur” protestocuları sokağa indi. Kemer sıkma politikalarına karşı toplanan insanlar Macron’a tepki gösterirken polisin sert müdahalesi sonrası 200’den fazla kişi gözaltına alındı. Detayları Fransa’da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.