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Fransa'da halk Paris'i yaktı! Binlerce kişi gözaltında! Taş ve el bombası attılar...

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Giriş: 02.07.2023 01:45
Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel M.'in polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Fransa'nın Marsilya kentinde göstericiler ile polis arasında yeniden arbede yaşandı. Fransa hükümetinin protestoları önlemek için çok sayıda polisi görevlendirdiği şehirde sokaklar savaş alanına döndü. Protestocular havai fişek patlatıp, slogan atarak polis şiddetini protesto etti. Bazı protestocular ıslık çalarak iş yerlerine taş attı, bazıları da el bombası kullandı. Gösteriler sırasında çöp konteynerleri yere devrilirken sokaklardaki banklar ve otobüs durakları hasar gördü. Marsilya'daki işletme sahipleri ise yağmalama ihtimaline karşı iş yerlerinin önüne barikatlar kurarak güvenlik önlemleri aldı.
Fransa’da halk Paris’i yaktı! Binlerce kişi gözaltında! Taş ve el bombası attılar...
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