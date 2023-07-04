Fransa’da gösterilerin 1 haftalık bilançosu! 3 bin 486 kişi gözaltına alındı

Fransa'da polisin bir kişiyi öldürmesinin ardından başlayan olaylar 7 gününde. Fransa'daki olaylarda 3 bin 486 kişi gözaltına alındı. Ülkede 5 bin 892 araç, bin 105'i bina yakıldı. 250 civarında okul veya eğitim kurumu ateşe verildi. 12 bin 202 yangın çıktı, 269 polis merkezi yakıldı. Olayların maliyeti ülkeye bir milyar Euro'yu buldu. Ülkedeki son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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