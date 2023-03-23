23 Mart 2023, Perşembe
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Fransa’da emeklilik reformuna tepkiler sürüyor! Fransa’da sokaklarında hareketlilik dinmiyor
Fransa'da emeklilik reformunun oylanmadan ulusal Meclis'ten geçirilmesi nedeniyle, sokaklarda hareketlilik dinmiyor. Ülke genelinde pek çok sektör çalışanı bugün iş bırakma eylemi düzenliyor. Grevler nedeniyle tren ve metro seferlerinin yanı sıra, havaalanlarında da aksamalar öngörülüyor.