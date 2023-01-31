Fransa’da "emeklilik reformuna" karşı genel grev günü

Fransa’da emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkaran "emeklilik reformuna" karşı ilan edilen genel grev başladı. Sendikaların çağrısıyla çok sayıda kentte enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörde iş bırakıldı. Ayrıca tüm Fransa’da yürüyüş ve eylemler yapılacak. Gösterilere lise ve üniversite öğrenci örgütleri de katılıyor.