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Fransa’da emeklilik reformu protestosu! 150 bin kişi Paris sokaklarını doldurdu

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Giriş: 23.01.2023 10:28
Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına yönelik tasarı bir kez daha protesto edildi. Yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı gösteride, gergin anlarda yaşandı. Bazı protestocular, bankalara saldırdı çöp bidonlarını ateşe verdi.
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