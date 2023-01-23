Fransa’da emeklilik reformu protestosu! 150 bin kişi Paris sokaklarını doldurdu

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına yönelik tasarı bir kez daha protesto edildi. Yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı gösteride, gergin anlarda yaşandı. Bazı protestocular, bankalara saldırdı çöp bidonlarını ateşe verdi.

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