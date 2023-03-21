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Fransa'da emeklilik reformu kabul edildi! Paris'te düzenlenen protesto gösterilerinde 243 kişi gözaltında

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 16:05
Fransa'da ulusal Meclis'te hükümete karşı verilen gensoru önergesinin reddedilmesinin ardından Paris'te gerçekleştirilen gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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