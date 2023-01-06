06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa’da doktorlar sokağa döküldü! Zam isteyip enerji fiyatlarına tepki gösterdiler

Fransa’da doktorlar sokağa döküldü! Zam isteyip enerji fiyatlarına tepki gösterdiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2023 15:54
Güncelleme:06.01.2023 16:01
Savaşın tetiklediği enerji ve gıda krizinin pençesindeki fransa'da artan yaşam maliyeti, bu kez doktorları sokağa döktü.. Paris'te bir araya gelen doktorlar, yükselen fiyatlara karşı maaşlara iki kat zam yapılmasını talep etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’da doktorlar sokağa döküldü!
Fransa’da doktorlar sokağa döküldü!
Meksika’da El Chapo’nun oğlu tutuklandı!
Meksika’da El Chapo'nun oğlu tutuklandı!
Üzerine böyle yıldırım düştü
Üzerine böyle yıldırım düştü
Rusya’nın tek taraflı ateşkesi başladı!
Rusya'nın "tek taraflı" ateşkesi başladı!
Prens Harry’den çok tartışılacak itiraf!
Prens Harry'den çok tartışılacak itiraf!
550 cenaze satışa çıkarıldı!
550 cenaze satışa çıkarıldı!
Seyir halindeki trene binmek istedi…
Seyir halindeki trene binmek istedi…
2022’nin kazananı Başkan Erdoğan
"2022'nin kazananı Başkan Erdoğan"
Rus basınında Başkan Erdoğan övgüsü!
Rus basınında Başkan Erdoğan övgüsü!
Suriye’de ABD üssüne roketli saldırı!
Suriye’de ABD üssüne roketli saldırı!
Grip vakaları arttı! Olağanüstü toplantı
Grip vakaları arttı! Olağanüstü toplantı
Şaşkına çeviren manzara
Şaşkına çeviren manzara
Daha Fazla Video Göster