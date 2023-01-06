Fransa’da doktorlar sokağa döküldü! Zam isteyip enerji fiyatlarına tepki gösterdiler

Savaşın tetiklediği enerji ve gıda krizinin pençesindeki fransa'da artan yaşam maliyeti, bu kez doktorları sokağa döktü.. Paris'te bir araya gelen doktorlar, yükselen fiyatlara karşı maaşlara iki kat zam yapılmasını talep etti.

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