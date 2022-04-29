Fransa'da çifçilerin direnişi sürüyor! Hükümet binalarının önüne gübre döküp ateşe verdiler

Fransa'da direnişlerinden vazgeçmeyen çiftçiler, artan enerji ve yem fiyatlarını protesto etmek için hükümet binalarının önüne traktörle getirdikleri gübreleri dökerek ateşe verdi. Çiftçilerin bu hareketi sonrası güvenlik güçleriyle eylemcilere gaz ile müdahale etti.