Fransa’da camiye çirkin saldırı

Avrupa'da İslam karşıtı eylemler giderek artıyor. Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin provokasyonun ardından bu kez de Fransa'da bir camiye kundaklama girişiminde bulunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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