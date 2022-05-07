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Fransa'da bir Cami ateşe verildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2022 14:46
Fransa'nın Metz kentinde merkez camii ateşe verilmiş, çıkan yangında camide büyük hasar oluşmuştu. A Haber muhabiri Ömer aydın olay yerinde, caminin yakılmasına tepki olarak protestolar düzenleniyor.
Fransa’da bir Cami ateşe verildi!
Fransa'da bir Cami ateşe verildi!
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