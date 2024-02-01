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Fransa’da başlayan çiftçi isyanı Avrupa’ya yansıdı! Belçika ateş yeri…

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Giriş: 01.02.2024 11:02
Fransa'da binlerce çiftçinin Paris çevresindeki eylemi sürüyor. Hükümetin attığı adımları yetersiz bulan çiftçiler eylemleri sürdürmekte kararlı. Üstelik kriz artık Almanya ve Fransa ile sınırlı değil. Tüm Avrupa'ya yayılmış durumda.
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