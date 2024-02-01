Fransa’da başlayan çiftçi isyanı Avrupa’ya yansıdı! Belçika ateş yeri…

Fransa'da binlerce çiftçinin Paris çevresindeki eylemi sürüyor. Hükümetin attığı adımları yetersiz bulan çiftçiler eylemleri sürdürmekte kararlı. Üstelik kriz artık Almanya ve Fransa ile sınırlı değil. Tüm Avrupa'ya yayılmış durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN