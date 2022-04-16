16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı

Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 12:27
Fransa’da, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor.
Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı
Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı
Rus kanalında 3. Dünya Savaşı sözleri!
Rus kanalında 3. Dünya Savaşı sözleri!
Mariupol’deki yıkım görüntüledi!
Mariupol’deki yıkım görüntüledi!
Sırbistan’dan Kosova polisine 4. saldırı!
Sırbistan'dan Kosova polisine 4. saldırı!
Kiev ve Lviv’de şiddetli patlamalar!
Kiev ve Lviv'de şiddetli patlamalar!
Fransa’yı ayağa kaldıran görüntüler
Fransa’yı ayağa kaldıran görüntüler
339 PKK’lı öldürüldü
339 PKK'lı öldürüldü
Filistinliler kutsal yeri terk etmedi! 60 bin kişi orada saf tuttu
Filistinliler kutsal yeri terk etmedi! 60 bin kişi orada saf tuttu
Bir kasaba yerle bir oldu!
Bir kasaba yerle bir oldu!
İsrail Mescid-i Aksa’yı bastı: 152 yaralı
İsrail Mescid-i Aksa'yı bastı: 152 yaralı
2 Rus oligarkın parası donduruldu
2 Rus oligarkın parası donduruldu
ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı
ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı
Daha Fazla Video Göster