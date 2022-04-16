16 Nisan 2022, Cumartesi
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Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı
Fransa’da, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor.