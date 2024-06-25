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Fransa’da aşırı sağın oyları artıyor! Macron’dan iç savaş uyarısı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 25.06.2024 11:28
Fransa 30 Haziran'da sandık başına gidiyor. Son anketlere göre aşırı sağ oyların yüzde 35'ini alıyor. Mecliste çoğunluğu sağlama ihtimali güçleniyor. Aşırı sağcılar hem Ukrayna savaşına hem de Fransa'nın Avrupa Birliği içindeki konumuna ilişkin değişiklik mesajları veriyor. Özellikle yeniden Fransa'nın AB'den ayrılabileceği tartışmaları ülkede alevlenmiş durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise seçim sonuçlarına göre ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.
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