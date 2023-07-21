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Fransa'da aşırı sağ Kabine! Macron 8 bakanlıkta değişime gitti

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 14:56
İkinci görev süresinde protestolar, grevler ve isyanlarla baş etmek zorunda kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başta eğitim ve sağlık olmak üzere 8 bakanlıkta değişikliğe gitti. Kabine’nin detaylarını A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'tan aktardı.
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