Fransa'da aşırı sağ Kabine! Macron 8 bakanlıkta değişime gitti

İkinci görev süresinde protestolar, grevler ve isyanlarla baş etmek zorunda kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başta eğitim ve sağlık olmak üzere 8 bakanlıkta değişikliğe gitti. Kabine’nin detaylarını A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'tan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN