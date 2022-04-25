25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa’da aşırı sağ güçleniyor mu?

Fransa’da aşırı sağ güçleniyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2022 11:33
Fransa’da sandıktan Macron çıktı. Seçimlerin ikinci turunda Macron oyların yüzde 58’ini aldı. Macron’a kaybeden Le Pen yüzde 40’ın üzerinde oy aldı. Seçim sonrası Fransa'da sokaklar karıştı. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Fransa'daki seçim sonuçlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya, İngiliz timin peşinde
Rusya, İngiliz timin peşinde
Fransa’da aşırı sağ güçleniyor mu?
Fransa’da aşırı sağ güçleniyor mu?
Batan gemide nükleer başlık iddiası!
Batan gemide nükleer başlık iddiası!
Rusya’da petrol deposunda yangın
Rusya’da petrol deposunda yangın
Seçim sonrası sokaklar karıştı!
Seçim sonrası sokaklar karıştı!
Seçim sonrası sokaklar karıştı
Seçim sonrası sokaklar karıştı
İşte Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı
İşte Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı
A Haber ekibi Zaporijya’da
A Haber ekibi Zaporijya’da
Çığlıklar yükseldi! Başıboş leopar...
Çığlıklar yükseldi! Başıboş leopar...
Fransa sandık başında
Fransa sandık başında
Savaş ikinci ayında
Savaş ikinci ayında
Rusya’dan batan gemi raporu!
Rusya’dan batan gemi raporu!
Daha Fazla Video Göster