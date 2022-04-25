25 Nisan 2022, Pazartesi
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Fransa’da aşırı sağ güçleniyor mu?
Fransa’da sandıktan Macron çıktı. Seçimlerin ikinci turunda Macron oyların yüzde 58’ini aldı. Macron’a kaybeden Le Pen yüzde 40’ın üzerinde oy aldı. Seçim sonrası Fransa'da sokaklar karıştı. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Fransa'daki seçim sonuçlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.