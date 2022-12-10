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Fransa'da 2 bin hanenin doğalgazı kesildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 14:28
Fransa'da sabotaj nedeniyle 2 bine yakın hanede doğalgaz kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'tan aktardı.
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