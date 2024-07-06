Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor! Ülkede tansiyon yüksek, kaos uyarısı yapıldı

Fransa, yarın erken genel seçimlerin ikinci turu için sandığa gidecek. Ancak ülkede tansiyon bir hayli yüksek. Siyasi kutuplaşmanın hızla arttığı ülkede en az 51 aday ve parti üyesi saldırıya uğradı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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