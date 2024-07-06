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Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor! Ülkede tansiyon yüksek, kaos uyarısı yapıldı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.07.2024 13:45
Fransa, yarın erken genel seçimlerin ikinci turu için sandığa gidecek. Ancak ülkede tansiyon bir hayli yüksek. Siyasi kutuplaşmanın hızla arttığı ülkede en az 51 aday ve parti üyesi saldırıya uğradı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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