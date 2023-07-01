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Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

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Giriş: 01.07.2023 23:50
Fransa sokakları 17 yaşındaki Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi. Yağmalar ve kundaklamalar yaşanırken Nahel'in öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nahel M. isimli genç defnedildi.
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