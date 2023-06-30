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Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine büyük tepki

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 10:43
Fransa'da 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Ortalık yangın yerine döndü, mağazalar yağmalandı. Fransa'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.
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