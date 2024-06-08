Fransa Ukrayna’ya savaş uçağı verecek! Macron: Ukrayna askerlerini eğiteceğiz

Ukrayna'ya sık sık desteğini açıklayan ve asker gönderilmesini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bu kez de savaş uçağı vereceklerini açıkladı, “Ukrayna askerlerini de eğiteceğiz.” dedi. Rusya'dan açıklamaya tepki gecikmedi.

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