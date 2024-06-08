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Fransa Ukrayna’ya savaş uçağı verecek! Macron: Ukrayna askerlerini eğiteceğiz

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 08.06.2024 09:52
Ukrayna'ya sık sık desteğini açıklayan ve asker gönderilmesini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bu kez de savaş uçağı vereceklerini açıkladı, “Ukrayna askerlerini de eğiteceğiz.” dedi. Rusya'dan açıklamaya tepki gecikmedi.
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