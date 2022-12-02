Fransa toplu elektrik kesintisine hazırlanıyor! Yüzde 60’nın elektriği kesilecek

Fransa kışın yaşanabilecek aşırı yüklenmeye karşı toplu elektrik kesintisine hazırlanıyor. Valiliklere gönderilen talimatlara göre okullar öğleye kadar kapalı kalacak, telefon vericilerine elektrik verilmeyecek ulaşım ve trafik de aksaklıklar yaşanacak.

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