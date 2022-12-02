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Fransa toplu elektrik kesintisine hazırlanıyor! Yüzde 60’nın elektriği kesilecek

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Giriş: 02.12.2022 13:52
Fransa kışın yaşanabilecek aşırı yüklenmeye karşı toplu elektrik kesintisine hazırlanıyor. Valiliklere gönderilen talimatlara göre okullar öğleye kadar kapalı kalacak, telefon vericilerine elektrik verilmeyecek ulaşım ve trafik de aksaklıklar yaşanacak.
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