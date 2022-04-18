18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa TB2 Bayraktar benzeri SİHA’lar üretmek istiyor!

Fransa TB2 Bayraktar benzeri SİHA’lar üretmek istiyor!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2022 10:45
Güncelleme:18.04.2022 10:45
Savaş bölgelerinde gösterdiği üstün performansla tüm dünyanın dikkatini çeken milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile ilgili Fransa yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Fransız ordusu, Avrupa Birliği'nin üretmeyi planladığı Euro-Drone yerine, TB2 benzeri SİHA’lar üretmek istediğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’nın TB2 hayranlığı!
Fransa'nın TB2 hayranlığı!
Moskova pulu kuyruğu!
Moskova pulu kuyruğu!
“Mariupol düşmedi” açıklaması
“Mariupol düşmedi” açıklaması
Kur’an’ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi
Kur'an’ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi
New York’ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı!
New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı!
Yunan gazeteciye flaş Türkiye cevabı
Yunan gazeteciye flaş Türkiye cevabı
Rusya’nın yayınladığı videoda dikkat çeken detay!
Rusya'nın yayınladığı videoda dikkat çeken detay!
Camiye sığınan Türkler tahliye edildi mi?
Camiye sığınan Türkler tahliye edildi mi?
Ukrayna’da korkutan keşif!
Ukrayna'da korkutan keşif!
Rusya Brovary’de altyapıyı vurdu
Rusya Brovary’de altyapıyı vurdu
Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer!
Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer!
Sömürünün yeni adı
Sömürünün yeni adı
Daha Fazla Video Göster