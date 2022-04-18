Fransa TB2 Bayraktar benzeri SİHA’lar üretmek istiyor!

Savaş bölgelerinde gösterdiği üstün performansla tüm dünyanın dikkatini çeken milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile ilgili Fransa yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Fransız ordusu, Avrupa Birliği'nin üretmeyi planladığı Euro-Drone yerine, TB2 benzeri SİHA’lar üretmek istediğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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