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Fransa sokakları yeniden karıştı! Olaylı 1 Mayıs

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Giriş: 02.05.2023 09:02
1 Mayıs Fransa'da olaylı geçti. Emeklilik düzenlemesini protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Sokaklar savaş alanına dönü. Araçlar ve dükkanlar yakıldı. Otobüs durakları yerle bir edildi. Olaylarda 6 polis memuru yaralandı. Yaklaşık 200 gösterici de gözaltına alındı.
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