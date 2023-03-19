19 Mart 2023, Pazar
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Fransa sokakları alev alev! Tek tek ateşe verdiler | Emeklilik isyanı sürüyor
Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren düzenlemeyi Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak hayata geçirmeyi amaçlayan Macron hükümetine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Ülkenin başkenti Paris'te sokaklar adeta yangın yerine döndü. Göstericiler buldukları çöp konteyneri, bisiklet ve scooterları ateşe verirken Fransız polisi sert müdahalede bulundu.