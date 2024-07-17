Fransa siyaseti için kritik hafta! Fransa'da sol anlaşamadı, kaos sürüyor

Fransa, 7 Temmuz'da sandık başına gitmişti. Sol ittifak Meclis’te en fazla sandalye sayısına ulaşmasına rağmen ülkede hala yeni hükümet belirlenemedi. Sol ittifakta kaos sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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