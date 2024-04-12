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Fransa silah üretimini neden artırıyor? Macron: Savaş ekonomisine geçmek zorunda kaldık

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 12.04.2024 16:28
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin silah üretiminde millileştirme çağrısı yaptı, "Daha çok silah üretmeliyiz" dedi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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