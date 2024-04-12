Fransa silah üretimini neden artırıyor? Macron: Savaş ekonomisine geçmek zorunda kaldık

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin silah üretiminde millileştirme çağrısı yaptı, "Daha çok silah üretmeliyiz" dedi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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