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Fransa Savunma Bakanlığı Gazze'ye 2. askeri gemisini gönderiyor

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 15:40
Güncelleme:03.11.2023 15:40
Son dakika haberi… Fransa Doğu Akdeniz'e ikinci savaş gemisini gönderme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.
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