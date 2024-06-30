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Fransa sandık başında

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 13:03
Güncelleme:30.06.2024 13:03
Fransa, bugün erken genel seçimlerin ilk turu için sandık başında. Seçmenler sadece Ulusal Meclis'in yeni milletvekillerine değil, ülke siyasetinin biraz daha sağa kayıp kaymayacağına da karar verecek. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
Fransa sandık başında
Fransa sandık başında
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