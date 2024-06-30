30 Haziran 2024, Pazar
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Fransa sandık başında
Fransa, bugün erken genel seçimlerin ilk turu için sandık başında. Seçmenler sadece Ulusal Meclis'in yeni milletvekillerine değil, ülke siyasetinin biraz daha sağa kayıp kaymayacağına da karar verecek. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.