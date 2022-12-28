Fransa PKK terörüne sessiz! Fransız basını, PKK yandaşları yerine Türkiye'yi hedef aldı

Fransa'daki olayların ardından Fransız muhalefeti de Türkiye'yi hedef aldı. Fransa'nın hedefi neden Türkiye? Fransa'da medya ve siyasi temsilciler teröre neden sessiz? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan anlattı.

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