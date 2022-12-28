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Fransa PKK terörüne sessiz! Fransız basını, PKK yandaşları yerine Türkiye'yi hedef aldı

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 12:24
Fransa'daki olayların ardından Fransız muhalefeti de Türkiye'yi hedef aldı. Fransa'nın hedefi neden Türkiye? Fransa'da medya ve siyasi temsilciler teröre neden sessiz? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan anlattı.
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