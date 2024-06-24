24 Haziran 2024, Pazartesi
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Fransa kaosun eşiğinde! Brexit'in ardından Frexit de kapıda mı?
Fransa'da, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük yenilgi alan Macron hükümeti apar topar erken seçim kararı almıştı. Ancak aşırı sağı yükselişi Macron'u zora soktu. Erken seçim kararının ülkeyi kaosa sürükleyebileceği konuşuluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.