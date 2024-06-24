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Fransa kaosun eşiğinde! Brexit'in ardından Frexit de kapıda mı?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.06.2024 14:21
Fransa'da, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük yenilgi alan Macron hükümeti apar topar erken seçim kararı almıştı. Ancak aşırı sağı yükselişi Macron'u zora soktu. Erken seçim kararının ülkeyi kaosa sürükleyebileceği konuşuluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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