Fransa-İsrail hattında gerginlik! Fransa'dan İsrail'e "Gazze" tepkisi

İplerin günden güne gerildiği Fransa-İsrail hattında sular durulmuyor. Soykırımcı Netanyahu'ya kritik bir uyarıda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze'nin işgali İsrail'in izole olmasına yol açacak" dedi. Birçok bakan ve siyasetçi ülkelerinin Filistin tutumlarına tepki göstererek istifa etti. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları Fransa’dan aktardı.

