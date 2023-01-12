12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cezayir açıklaması: Sömürgecilik için özür dilemeyeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cezayir açıklaması: Sömürgecilik için özür dilemeyeceğim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 16:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de yaptığı katliamlar için özür dilemeyeceğini açıkladı. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strazburg'tan ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cezayir açıklaması: Özür dilemeyeceğim
Cezayir açıklaması: Özür dilemeyeceğim
Sansürü deşifre etti
Sansürü deşifre etti
Dünyanın en kötü hapishanesi!
Dünyanın en kötü hapishanesi!
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Almanya’da çöpten yemeğe izin çıkıyor
Almanya'da çöpten yemeğe izin çıkıyor
İran’da doğalgaz krizi!
İran'da doğalgaz krizi!
ABD havacılık sisteminde kriz!
ABD havacılık sisteminde kriz!
Paris’te bıçaklı saldırı dehşeti
Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti
Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Daha Fazla Video Göster