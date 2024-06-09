10 Haziran 2024, Pazartesi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan erken seçim çağrısı!
Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine Ulusal Meclis'i feshettiğini açıkladı. Macron, "30 Hazı̇ran'dan ı̇tı̇baren yenı̇ parlamento seçı̇mlerı̇ ı̇çı̇n çağrıda bulunacağım" ifadelerini kullandı.