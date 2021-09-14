14 Eylül 2021, Salı
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Fransa Benalla skandalını konuşuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma işlerinden sorumlu eski özel kalem müdür yardımcısının 2 kişiyi darp etmekle suçlandığı davanın görülmesine başlandı. Tecavüzle suçlanan içişleri bakanının ise yargılanmamasına karar verildi. Peki, tüm bunlar 2022'deki seçim yarışında Macron'u nasıl etkileyecek? Detayları Fansa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın, canlı yayında aktardı.