Fransa 10. kez genel greve gidiyor! Ülkedeki şiddet olaylarının artmasından endişe ediliyor

Fransa'da emeklilik yasası karşıtları, ocak ayından bu yana 10. kez genel greve gidiyor. 400 lisede eğitim durduruldu. 260 noktada protestolar var, ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde15.7'sinde yakıt bulunamıyor. Ülkede şiddet olaylarının artmasından endişe ediliyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın ayrıntıları aktardı.

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