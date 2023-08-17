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Frankfurt Havalimanı'nı su bastı: Uçuşlar iptal edildi

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Giriş: 17.08.2023 12:05
Almanya'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nı su bastı. Havalimanında dün gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuşun yapılamadığı belirtildi.
Frankfurt Havalimanı’nı su bastı
Frankfurt Havalimanı'nı su bastı
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