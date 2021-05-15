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Fotoğrafını çektiği şehitler kardeşleri çıktı! O anları göz yaşları içinde anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 11:37
Güncelleme:15.05.2021 11:38
Abluka altındaki Gazze'de, İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli bir genç, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti. Acılı genç bakın yaşadıklarını nasıl anlattı.

Burası Gazze... İsrail'in saldırıları, aileleri parçalıyor, kimisi evladını, kimisi kardeşini, kimisi anne ve babasını kaybediyor. Onlardan biri de Muhammed El-Mensi... Sosyal medyadan paylaştığı videoyla, yürek burkan hikayesini milyonlarla paylaştı.

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