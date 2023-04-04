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Finlandiya resmen NATO'da

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Giriş: 04.04.2023 16:07
Türkiye'nin onay belgesini ABD'ye teslim etmesiyle Finlandiya 31. üye olarak NATO'ya katıldı.
Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya resmen NATO’da
Finlandiya resmen NATO'da
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