Financial Times Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın stratejilerini konu alan bir analiz kaleme aldı

İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın jeopolitik adımlarının incelendiği analiz dizisine başladı. İlk haberinde Ankara'nın son dönemde Batılı ülkelerle ilişkileri düzeltmeye yönelik bazı adımlar attığını, Dağlık Karabağ zaferinin kutlandığı törende ise binlerce Azerbaycanlı askerin bu zaferi mümkün kılan Erdoğan'ı selamladığını hatırlattı.