13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Financial Times Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın stratejilerini konu alan bir analiz kaleme aldı

Financial Times Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın stratejilerini konu alan bir analiz kaleme aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2021 14:25
Güncelleme:13.01.2021 14:26
İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın jeopolitik adımlarının incelendiği analiz dizisine başladı. İlk haberinde Ankara'nın son dönemde Batılı ülkelerle ilişkileri düzeltmeye yönelik bazı adımlar attığını, Dağlık Karabağ zaferinin kutlandığı törende ise binlerce Azerbaycanlı askerin bu zaferi mümkün kılan Erdoğan'ı selamladığını hatırlattı.
İngilizler yazdı: Erdoğan'ın büyük oyunu
İngilizler yazdı: Erdoğan'ın büyük oyunu
Dondurucu soğukta direği yalayınca...
Dondurucu soğukta direği yalayınca...
Virüsü onlar mı üretti?
Virüsü onlar mı üretti?
Financial Times Türkiye'yi manşetine taşıdı
Financial Times Türkiye'yi manşetine taşıdı
ABD siyaseti kaça bölündü?
ABD siyaseti kaça bölündü?
El Bab yeniden kuruluyor
El Bab yeniden kuruluyor
Korkunç anlar! Raylara düşen çocuk...
Korkunç anlar! Raylara düşen çocuk...
Facebook Press TV'nin hesabını kapattı
Facebook Press TV'nin hesabını kapattı
ABD'nin iki yüzü
ABD'nin iki yüzü
Donald Trump'tan azil süreci açıklaması
Donald Trump'tan azil süreci açıklaması
Turistler fark etti! Cezası 375 bin TL
Turistler fark etti! Cezası 375 bin TL
Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi
Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi
Daha Fazla Video Göster